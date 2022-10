“Het loopt niet precies hoe ik het mij had voorgesteld”: ontgoochelde Vertonghen ziet ‘kinderlijke fouten’ Anderlecht weer punten kosten

Ontgoocheling troef bij Jan Vertonghen, vlak na het laatste fluitsignaal. De recordinternational wilde een nieuwe start maken met Anderlecht, maar die gooide paars-wit (opnieuw) te grabbel. “Dit was nochtans de perfecte tegenstander om tegen te domineren en vertrouwen te tanken en zo de fans weer achter ons te krijgen. Maar dat hebben we nagelaten”, zuchtte Vertonghen. “Als je zo laat de 2-1 scoort, moet je controleren en de match uitspelen. Weer gaat het mis bij een spelhervatting. Ik ben gewoon teleurgesteld.”

Een kwestie van afspraken die niet werden nagekomen, zo beoordeelt Vertonghen de 2-2 van FCSB. “De eerste zone werd niet afgedekt. Wanneer er wissels gebeuren, moeten de afspraken doorgegeven worden. Dat is de basis. Vandaag hadden we een goeie stap in de juiste richting kunnen zetten, maar gooien we het toch weer zelf weg. Dat zijn kinderlijke fouten. Iedereen mag meer verwachten van dit Anderlecht. Nu is het gewoon niet goed genoeg.”

Ook Vertonghen zélf had ongetwijfeld meer verwacht van zijn overstap naar paars-wit. “Ik wilde mezelf hier blijven uitdagen. Blijven voetballen, terwijl ik van de zon had kunnen genieten bij Benfica”, voegde de recordinternational toe voor de camera van Play5. “Nu loopt het inderdaad niet hoe ik het mij precies had voorgesteld, maar we moeten er het beste van maken.”

Het ontslag van Felice Mazzu beleefde Vertonghen naar eigen zeggen ‘heel heftig’. “Felice is een warme man die veel belang hecht aan persoonlijk contact. Hij heeft snel mijn sympathie gewonnen, maar daar kom je in de voetbalwereld niet ver mee. Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen, ook na vandaag.”

Verschaeren: “Vandaag moesten we 3 punten pakken”

“Het draaide vandaag om de drie punten”, zuchtte Yari Verschaeren achteraf. De nummer 10 was de beste man op het plein bij Anderlecht, maar kon de overwinning niet over de streep trekken. “We kwamen twee keer op voorsprong, dan mag je dat niet uit handen geven. Bij de 2-2 was er miscommunicatie over wie waar moest staan. Dat wordt op dit niveau snel afgestrapt. Het kon zeker beter op bepaalde momenten, maar we hadden wel de bovenhand. Dat we hier dan met één punt achterblijven, is te weinig. Je moet het op twee manieren bekijken. We verliezen niet, maar op twee dagen tijd kan je ook niet veel in ons spel slijpen.”

Volledig scherm Vertonghen. © VTM