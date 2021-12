Het gevaar komt dit seizoen van overal: RSCA, Royal Scorend Collectief Anderlecht

AnderlechtDe crisis bezworen met goals. Anderlecht kan pronken met ’s lands op één na beste aanval. De opvallendste vaststelling: paars-wit rekent daarvoor op meerdere schutters. ’t Is in het (recente) verleden anders geweest. Inkijk in hoe RSCA een scorend collectief geworden is.

Wie durfde drie weken geleden voorspellen dat we dit artikel vandaag zouden schrijven? Anderlecht had net 1-1-gelijk gespeeld tegen KV Kortrijk, de zevende draw al van het seizoen. De positie van Vincent Kompany kwam steeds meer onder druk te staan. Niet meteen om vrolijk van te worden. Maar kijk, vier zeges later is de hemel stilaan opgeklaard boven het Lotto Park.

Volledig scherm © BELGA

Niet dat de stemming euforisch mag zijn, daarvoor is paars-wit al te wisselvallig geweest. Feit is wel dat Anderlecht tot dusver zijn meest productieve seizoen kent onder Kompany. De voorbije twee jaargangen had de ploeg alle moeite van de wereld om een doelpunt te maken. Na achttien speeldagen had RSCA toen respectievelijk 21 en 27 keer gescoord. Vandaag staan er al 39 competitietreffers op de Brusselse teller. Enkel leider Union doet met 45 gemaakte goals beter. En zeggen dat Anderlecht er nog een pak meer had kunnen prikken. Kompany verkondigde op zijn persconferenties meer dan eens dat “zijn spelers zichzelf niet hadden beloond”.

Niet afhankelijk van één spits

Die boodschap lijkt stilaan aangekomen bij de spelersgroep na vier doelpuntrijke overwinningen. De opgekrikte doelpuntenproductie van RSCA is trouwens niet de enige positieve evolutie. Ook (en vooral) het aantal afwerkers kent een opvallende koerswijziging. Was de club vorig seizoen quasi volledig afhankelijk van Lukas Nmecha, dan staan er vandaag een pak meer schutters ‘in the picture’. Zirkzee (8), Refaelov (7), Raman (5), Gómez (5) en Kouamé (4) zijn samen goed voor 75 procent van alle paars-witte goals in de Jupiler Pro League. Ter vergelijking: een jaar geleden gaapte op hetzelfde moment de grote leegte na de negen stuks van Nmecha. Percy Tau was met vier treffers de enige die ietwat in de buurt kwam. En dan zwijgen we nog over de jaargang 2019-2020...

Volledig scherm © Photo News

Het sportieve management maakte afgelopen zomer daarom werk van een competitieve kern waarmee op meerdere fronten gestreden kon worden én waarin er wisselmogelijkheden waren – vooral voorin dan. Nog een jaar rekenen op één spits was uit den boze. Enter Zirkzee, Raman, Kouamé en Refaelov om het offensieve compartiment te versterken. Dat er in Seraing vijf verschillende namen op het scorebord stonden, was dus allerminst toeval. Van de vijftien jongens die zaterdag in actie kwamen, vonden er overigens twaalf al de weg naar de netten. Straf. Kompany eerder dit seizoen: “Ik heb liever dat iedereen wat doelpunten scoort dan dat één iemand ze allemaal maakt.” Missie geslaagd.

Gunfactor

Wat helpt, is dat er een grote gunfactor heerst in de spelersgroep. Het meest recente bewijs: het volledige elftal - op Van Crombrugge na – trok bij de 0-4 in Seraing nog naar de cornervlag om Ait El Hadjs eerste doelpunt van het seizoen te vieren. Ook stippen de spelers in interviews haast altijd de goeie sfeer in de kleedkamer en het belang van de ploegprestatie en/of punten aan. Christian Kouamé nog, vorige zaterdag: “Na de zege in Charleroi hebben we begrepen dat we enkel als ploeg resultaten kunnen boeken.” Kompany, die zweert bij collectieve prestaties en matchbeleving, zal het graag horen.

Volledig scherm © BELGA

Het scorende collectief van Anderlecht gaat vanavond tegen STVV op zoek naar een vijfde opeenvolgende zege – alle competities inbegrepen. De laatste keer dat paars-wit daarin slaagde, is alweer vijf jaar geleden. Dat seizoen werd het, onder leiding van René Weiler, voor het laatst kampioen – toeval of niet.

Niets is onmogelijk, maar drie weken geleden ligt toch nog vers in het geheugen.

Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd tegen Seraing: