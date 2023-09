Het einde van een dynastie: Michael Verschueren geeft ontslag uit Raad van Bestuur bij Anderlecht

Michael Verschueren wil zich in de toekomst meer internationaal oriënteren in het voetbal. Een combinatie met zijn zitje in de Raad van Bestuur van Anderlecht is hierdoor onmogelijk geworden. Verschueren had eerder al zijn aandelen verkocht ter gelegenheid van de laatste kapitaalsverhoging.

Michael Verschueren verwierf die aandelen in 2010 — bij de omvorming van een VZW naar een NV —, en groeide daarna door achter de brede rug van papa Michel, eerst als bestuurslid, tot hij eind 2018 onder het bewind van de nieuwe eigenaar Marc Coucke de taken van sportief directeur Luc Devroe overnam.

Verschueren Junior zorgde samen met Coucke in de lente van 2019 voor de onwaarschijnlijke stunt om Vincent Kompany terug naar Anderlecht te halen als speler-manager. De achterban was laaiend, en het is ongetwijfeld de grootste sportieve realisering van Verschueren.

(Photo by Jimmy Bolcina/Photonews

Toen de constructie met Kompany op korte termijn niet de verhoopte resultaten opleverde, bleef het onrustig in de club. In januari 2020 kwam Wouter Vandenhaute eerst als extern adviseur naar Anderlecht, om nadien de rol van voorzitter op zich te nemen. In zijn zog nam Vandenhaute Peter Verbeke mee als nieuwe sportief directeur, en diende Verschueren een stap achteruit te zetten bij paars-wit. Hij compenseerde dat met een prominente rol bij ECA, de belangenvereniging van de Europese clubs, waar hij de financiële afdeling voorzit.

Dynastie Verschueren

Michael Verschueren profileerde zich al die tijd als iemand met een groot en sterk netwerk in het Europese topvoetbal. De hervormingen van het Europese voetbal en de steeds groter wordende rol die ECA zal te beurt vallen, maken dat Verschueren zijn blik nu op Europa wil richten.

Met de exit van Michael Verschueren komt een eind aan de Verschueren-dynastie op Anderlecht. ‘Mister Michel’ was tussen 1963 en 1969 conditietrainer bij paars-wit, om na een ommetje bij RWDM in 1980 terug te keren als algemeen manager in het Astridpark. Onder zijn bewind moderniseerde Anderlecht het stadion en won de ploeg elf landstitels, drie bekers, en de UEFA Cup in 1983. De tanende invloed van Michel vloeide daarna over in de geleidelijke opmars van zoon Michael. Michel Verschueren stierf vorig jaar op 91-jarige leeftijd.

Vanaf 5 september 2023 gaat Anderlecht voort zonder een Verschueren. Vader en zoon waren alles samen 49 jaar actief bij hun geliefde voetbalclub. Een halve eeuw. Hierboven zal iemand een traantje wegpinken.

Michel en Michael Verschueren.

Michael en Michel Verschueren.