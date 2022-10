HERBELEEF. Crisis Anderlecht compleet op dag één na het debacle op Sclessin, voorzitter Vandenhaute: “Iederéén moet in de spiegel kijken”

Anderlecht De onvermijde­lij­ke exit is officieel: Anderlecht ontslaat Felice Mazzu, Robin Veldman neemt ad interim over

Felice Mazzu (56) is niet langer de trainer van RSC Anderlecht. Dat is hem deze ochtend meegedeeld in een gesprek met het bestuur in Tubeke. Na de gestaakte Clásico op het veld van Standard was de chaos compleet en lijkt de bodem bereikt. Dit kón Mazzu niet meer overleven. Met het sprookje bij Union tussendoor toch al zijn tweede pijnlijke ontslag bij een topclub in drie jaar. De Nederlander Robin Veldman (36), die prima werk levert bij de RSCA-Futures, neemt op korte termijn ad interim over.

13:32