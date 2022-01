Hendrik Van Crombrugge recht de rug en gelooft erin: “Kampioen zonder clean sheets is ook goed”

RSC Anderlecht Ait El Hadj maakt er twee bij U21 van Anderlecht: “Goeie manier om plezier terug te vinden”

Zijn kwaliteiten is-ie niet kwijt. Anouar Ait El Hadj (19) heeft maandagavond zijn opwachting gemaakt bij de Anderlecht-beloften. Bij het A-elftal kwam hij de laatste weken nauwelijks in actie, en dus vonden alle partijen het een goed idee om ritme op te doen met de U21. Maar Ait El Hadj deed meer dan dat: in het 3-3-gelijkspel tegen AA Gent was hij goed voor twee goals.

23 november