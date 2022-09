Hein Vanhaezebrouck begrijpt selecties van Anderlecht-spelers voor Rode Duivels niet: “Ik vind het veel te opvallend”

“Ik snap niet dat Matisse Samoise niet in de voorselectie zat, maar Amuzu en Verschaeren wel”, sneed Jonas Heyerick - hoofdredacteur van wielermagazine 'Bahamontes’ - het onderwerp aan. “Dat heeft met de kleur (van het truitje, red.) te maken”, repliceerde Vanhaezebrouck. “Verschaeren werd drie jaar geleden opgeroepen toen hij net kwam piepen. Dat was onvoorstelbaar. Hij was nog niet eens titularis bij Anderlecht. Ook Debast werd nu al opgeroepen. Hij zat nog geen enkele keer bij de beloftenselectie... Daar kan je nu toch niet naast kijken? Ik vind dat onvoorstelbaar. Pas op, Debast is een goede speler hé. Maar om hem nu al na vijf matchen op te roepen... Anderlecht staat onder ons, hé. Hadden ze aan de leiding gestaan, zou ik zeggen: ‘Oké, wauw.’ Maar nu is er nog niet te veel positief over Anderlecht geschreven. Maar als club is het wel interessant. Als je speler plots Rode Duivel is, gaat de waarde maal twee of drie, hé. In een vingerknip. Ik vind het veel te opvallend. Mensen moeten daar toch eens over gaan nadenken. Wééral. Want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.”