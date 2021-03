Hanni: “Het is triest om te zien wat er van Anderlecht geworden is”

Anderlecht Jurist Daniel Spreutels, door Coucke bedankt met telefoon­tje van 90 seconden: “Hij heeft één ding onderschat, Anderlecht heeft een ziel”

10 februari Een telefoontje van anderhalve minuut. Meer uitleg kreeg ex-Anderlechtbestuurder Daniel Spreutels niet van Marc Coucke in april 2018. Na 35 jaar dienst werd hij aan de deur gezet, maar van wrok is geen sprake zegt hij in La Dernière Heure: “Het is verteerd. Mijn tijd bij Anderlecht eindigde op een vreemde manier, maar dat is oude geschiedenis.”