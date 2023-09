“Had zin om met gezin terug te keren naar België”: alle details over de Thorgan Hazard-deal van Anderlecht

KIJK. Thorgan Hazard legde in de vooravond zijn medische tests af

Jesper Fredberg heeft zijn slag thuisgehaald op Deadline Day. Een krachttoer van de Deen. Thorgan Hazard speelt de komende drie seizoenen in het shirt van Anderlecht. De 30-jarige Rode Duivel twijfelde lang, maar hapte in de vooravond dan toch finaal toe. Hij haastte zich vanuit Dortmund naar het UZ van Gent, waar hij rond 20 uur medisch gekeurd werd.

Van Gent ging het naar Neerpede, waar Hazard in het bijzijn van papa Thierry zijn contract voor drie seizoenen ondertekende. De Rode Duivel gaat bij Anderlecht net geen drie miljoen euro bruto per jaar verdienen, dat is minder dan de helft van wat hij de voorbije jaren in Dortmund mocht bijschrijven op zijn bankrekening. In het Signal Iduna Park zat Hazard in zijn laatste contractjaar, maar had hij weinig uitzicht op speelminuten.

Dat Hazard nu een sportieve én financiële stap terugzet, toont vooral aan dat hij wil voetballen. Hazard moet zich bij Anderlecht komend seizoen terug op de kaart zetten. Hij moet Anderlecht laten meestrijden voor de prijzen en zich op die manier opnieuw in de kijker van Tedesco spelen. Alleen zo maakt Thorgan Hazard komende zomer kans op een plekje in de EK-selectie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

300 matchen in Bundesliga

Anderlecht krijgt er een speler bij die meer dan 300 wedstrijden in de Bundesliga op zijn conto heeft. Een pak ervaring en metier dus. Anderzijds is het afwachten hoe dicht Hazard nog bij zijn allerbeste niveau kan geraken. De voorbije drie seizoenen was hij — mede door blessures — geen onbetwiste basisspeler meer bij Dortmund. Ook de uitleenbeurt vorig seizoen aan PSV was geen groot succes. Het is afwachten hoe snel Hazard zijn stempel kan drukken op het spel van Anderlecht.

Met de komst van Kasper Schmeichel en Thorgan Hazard rondde Jesper Fredberg zijn elfde en twaalfde inkomende zomertransfer af. In elke linie haalde de Deense CEO Sports één of meerdere versterkingen en spendeerde daarvoor ruim boven de 20 miljoen. Daar spreekt ambitie uit. Anderlecht wil z’n voet weer naast die van de andere Belgische clubs plaatsen.

Volledig scherm Thorgan Hazard. © ID/ Wouter Maeckelberghe

Hazard: “Had zin in terugkeer naar België met mijn gezin”

“We hebben grote ambities voor de toekomst”, zegt Fredberg in een statement op de site van Anderlecht. “De komst van Thorgan is daar een bewijs van. Hij is Belgisch, ervaren en heeft het profiel dat we zochten: technisch onderlegd, offensief en tegelijk ook fysiek. Hij is bovenal hongerig om succesvol te zijn met ons.”

“Ik had zelf ook zin om met mijn gezin naar België terug te keren”, aldus Hazard. “Ik volgde de ontwikkelingen bij Anderlecht een hele zomer lang op de voet en was onder de indruk van hun mercato, de kwaliteit van de ploeg en het project van de club. Ik wil er graag deel van uitmaken en de Belgische competitie herontdekken.”

Volledig scherm Thorgan Hazard. © RSCA Studio

Volledig scherm © DeFodi Images via Getty Images

Volledig scherm Thorgan Hazard. © Photo News