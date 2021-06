Haalt Anderlecht nieuw talent van Manchester City? Paars-wit heeft 19-jarige verdediger bijna beet

De kans is reëel dat Anderlecht een speler van Manchester City gaat aantrekken. Paars-wit is in vergevorderde onderhandelingen over Taylor Harwood-Bellis, een 19-jarige centrale verdediger, zo staat in de papieren versie van een Engelse regionale krant. De Engelsman, wiens entourage de gesprekken bevestigt aan onze redactie, staat bekend als een groot talent, vorig seizoen maakte hij op uitleenbasis indruk bij Blackburn.

Mocht de transfer doorgaan, dan moet Harwood-Bellis in eerste instantie de concurrentie aangaan met Wesley Hoedt en Hannes Delcroix. Wat in het voordeel van de jeugdinternational spreekt, is het feit dat hij rechtsvoetig is. Anderlecht deed vorig seizoen al zaken met City, het kreeg toen Lukas Nmecha ter beschikking, die deal was een schot in de roos. Men hoopt dat Harwood-Bellis in Nmecha’s voetsporen kan treden.