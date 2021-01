Haakt Vanden Borre alweer af? Speler al twee weken niet meer op Anderlecht

"Als iémand het kan, dan wel Anthony", sprak de intussen vertrokken CEO Karel Van Eetvelt een paar maanden geleden over Vanden Borre. Die had gecharmeerd op winterstage in Spanje, maar de kloof helemaal dichten, bleek na jaren zonder competitievoetbal niet realistisch. Aan zijn inzet lag het niet: VdB deed zijn uiterste best. RSCA liet hem meetrainen met de B-kern, waar hij het bewijs was voor de jongeren dat je zelfs met onnoemelijk veel talent kunt mislukken. Vanden Borre als - slecht - voorbeeld: hij nam ploegmaats apart om hen te wijzen op het belang van een goeie omkadering en een gezonde levensstijl. Het idee rijpte om op termijn jeugdcoach te worden. Ook daarin wilde Anderlecht Vanden Borre begeleiden. VdB mocht leren onder de vleugels van Craig Bellamy, en kon intussen zelf voetballer blijven aan minimumvoorwaarden. Een mooie combinatie.

Mentaliteit

Anderlecht leverde vele inspanningen voor een man van 33 met erg weinig toekomst als voetballer, puur uit liefde voor de persoon-Vanden Borre, maar dat biedt blijkbaar geen garanties op enige return. In de spelersgroep van de beloften valt namelijk te horen dat VdB al twee weken afwezig is op het oefenveld. "Maar waarom hij ontbreekt, weten we niet", klinkt het bij zijn ploegmaats. In de entourage van Vanden Borre blijft men vaag: er zou in elk geval geen blessure mee gemoeid zijn.

De angst bestaat in het Lotto Park dat Vanden Borre, wiens foto inmiddels uit de A-kern op de officiële clubwebsite verwijderd is, andermaal de rol moet lossen. Dat was eerder gebeurd bij Racing Genk, Anderlecht, Montpellier en TP Mazembe - toen een mentaliteitsprobleem. Het heeft er alle schijn van dat er nu iets gelijkaardigs scheelt.

Op Neerpede blijven alle partijen hopen dat Vanden Borre alsnog de draad oppikt. Niet alleen omdat hij een kind van de club is, maar evengoed omdat hij blijk gaf van trainerspotentieel. Anderlecht wil er dan ook alles aan doen om de vriend van Vincent Kompany nog eens op het juiste pad te krijgen. Grijpt Vanden Borre die kans niet, dan ziet het er niet naar uit dat hij nog aan de slag zal kunnen bij Anderlecht en zal hij zich moeten focussen op zijn voetbalacademie. Het ligt in zijn handen.

Volledig scherm Met Kompany in augustus 2020. © Photo News