Groepsgesprek op Anderlecht: spelers uiten grieven, maar zoeken fout vooral bij zichzelf en spreken steun richting Kompany uit

Het gespreksonderwerp was uiteraard de slechte periode die Anderlecht nu doormaakt. De spelers hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen: zij vinden dat zij beter moeten doen. De leiders van de groep - onder hen doelman Hendrik Van Crombrugge en verdediger Wesley Hoedt - hebben intern het vertrouwen in de coach uitgesproken. “Het is in eerste instantie aan ons om een hoger niveau te halen”, was de rode draad.