Grijpt Anderlecht nog naast Harry Toffolo? Linksback mag mogelijk Nottingham Forest toch niet verlaten

Nog geen tweede wintertransfer voor Anderlecht. De Engelse verdediger wil zelf graag naar Anderlecht komen, maar er is nog geen akkoord op clubniveau tussen RSCA en Nottingham Forest. De reden? Hun eerste keuze op linksachter, Renan Lodi, liep een blessure op. De ernst van zijn blessure is nog niet duidelijk, maar mogelijk steekt dit voorval nog een stokje voor de transfer van Toffolo. Indien Lodi lang out is, gaan ze bij Nottingham hun back-up op die positie niet laten gaan. En dat zou een klein drama voor paars-wit betekenen.

Ook in het aanvallende compartiment hoopt Anderlecht zich in de laatste dagen van de wintermercato nog te versterken. De 19-jarige Serviër Petar Ratkov was een concrete piste, maar de 1m93 grote aanvaller van TSC Backa Topola staat volgens Servische media dichtbij een akkoord met Parma. De Italianen zouden 2 miljoen op tafel willen leggen, maar zouden Ratkov nog zes maanden laten rijpen in de Servische competitie alvorens hem in de zomer naar de Serie B, de Italiaanse tweede klasse, te halen. Anderlecht, dat volgens diezelfde bronnen 1,5 miljoen geboden heeft, zou Ratkov meteen naar het Lotto Park willen halen. Op dit moment beschikken de Italianen over de beste papieren om Ratkov in te lijven.