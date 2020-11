Gevraagd naar afgekeurde goal, lacht Kompany eens: “Raakt Nmecha de bal? Neen. Dan ken je mijn mening”

Of hij zich kon vinden in de beslissing om de goal van Vlap af te keuren? Kompany kaatst de bal terug in gesprek met ‘Eleven Sports’. “Het is heel simpel. Heb jij gezien of Nmecha de bal raakt of niet?” Niet dus. Kompany, grijnzend: “Wel, dan kan je mijn mening. Vanuit het perspectief van Anderlecht hebben we het gevoel dat dit wél een goal was, maar het is ook aan ons om de refs toe te laten hun analyse te maken. Als zij het dan geen goal vinden, is het geen goal.”

Kompany was tevreden over de “fysieke paraatheid” en inzet van Anderlecht. Niet altijd evident, zo bleek vorige week op het Kiel. “We hebben alles gegeven en dat wou ik zien. Als coach is dat belangrijk voor mij. Ik zag een fysiek sterk Standard en -ik blijf erop hameren- een onervaren Anderlecht. Onze oudste speler vandaag was Miazga. Hij is er 25. Dit blijft een ‘work in progress’. In tegenstelling tot na Beerschot heb ik vandaag wél dingen gezien waarmee we verder kunnen”, vond Kompany, die nog zei dat de blessure van Nmecha niet ernstig is. “Hij had een paar tikjes gekregen en sleepte dat mee. Het was op dat moment beter om Dimata in te brengen.”