Gesprek tussen Marc Coucke en RSCA-fans aan de gang, onze man aan Lotto Park: “Kans dat Vandenhaute opstapt, is momenteel 0,0 procent”

Voorzitter Wouter Vandenhaute moet het al even ontgelden, maar sommige fans richten hun pijlen ook op eigenaar Marc Coucke. De Anderlecht-eigenaar bevestigde vrijdag dat hij vandaag samenzit met een delegatie fans. “Maar uit respect naar hen toe ga ik nu niet te veel zeggen. Ik ga de fans maandag veel inhoud geven. En het is niet omdat ik niet communiceer over Anderlecht, dat ik er niet mee bezig ben. Of ik Wouter Vandenhaute in de steek heb gelaten? Vooral journalisten die geen antwoord kregen op hun vragen, zeiden dat. Ze proberen mij uit mijn kot te lokken.”

75% in handen

Coucke is met zijn investeringsmaatschappij Alychlo hoofdaandeelhouder van Anderlecht. Samen met ‘Mauvavie’, de investeringsgroep van Wouter Vandenhaute en Geert Duyck, hebben ze meer dan 75% van de aandelen van Anderlecht in handen. In de afgelopen vijf jaar pompte Coucke al 127 miljoen euro in Anderlecht, Mauvavie investeerde 24 miljoen. “Dat is ondernemen”, aldus nog Coucke. “We zitten met Alychlo in 43 bedrijven en we hebben de pech dat het bedrijf waar het het moeilijkst loopt, ook het meest zichtbaar is (doelend op Anderlecht, red.). Maar we nemen heel zwaar onze verantwoordelijkheid achter de schermen, vanuit de raad van bestuur.”