Geen Murillo tegen Antwerp: Anderlecht gaat niet in beroep tegen sanctie van Geschillencommissie

‘t Is nu helemaal zeker: Anderlecht kan tegen Antwerp geen beroep doen op Amir Murillo kan rekenen. De Geschillencommissie legde hem een schorsing op van drie speeldagen (waarvan twee effectief) en RSCA gaat niet in beroep tegen die sanctie.

Vincent Kompany had deze week overigens een goed onderhoud met zijn speler, over wiens domme reactie (een elleboogstoot aan OHL-verdediger Dewaest) hij niet tevreden was. “Dat gesprek verliep simpel, want er was slechts één partij die gelijk kon hebben.” Christian Kouamé (contractuur) geraakt in principe speelklaar.