Geen Hahntje de voorste: waarom nieuwe (tweede?) doelman het perfecte profiel heeft voor Anderlecht

Anderlecht wil een meer ervaren doelman aantrekken na het uitvallen van Van Crombrugge - die na een operatie aan de rug normaal tot begin april out is. Timon Wellenreuther doet het goed als stand-in, maar na hem in de pikorde staan er twee jonkies: Bart Verbruggen (18) en Rik Vercauteren (19). Zeker in Verbruggen ziet RSCA een potentiële titularis, maar op termijn.