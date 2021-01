Geen Diaby bij Anderlecht tegen Moeskroen: spits sukkelt met de rug

Anderlecht kan vanavond wellicht geen beroep doen op Abdoulay Diaby. De Malinese aanvaller, die zeer goede fysieke testen aflegde, sukkelt met de rug. Aangezien het veld op Moeskroen er zwaar bijligt, zal RSCA normaal gezien geen risico’s nemen. Voor Vincent Kompany is dat nieuws een tegenvaller, aangezien Diaby hem in staat stelde om met twee spitsen te spelen. Op basis van de trainingen was het zelfs niet uitgesloten dat hij zo zou beginnen op Le Canonnier, maar dat plan kan nu dus de prullenbak in. (PJC)