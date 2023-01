Fredberg en Riemer overleggen vanavond met Anderlecht-fans die ontslag Vandenhaute eisen: “Dit is een onbesuisde actie van het bestuur”

De besparingsronde doet Anderlecht daveren op zijn grondvesten. En de fans hebben het intussen gehád. Zij verenigen zich in een open brief en eisen daarin het ontslag van Wouter Vandenhaute. Vanavond volgt overleg tussen een overkoepelend orgaan van de supportersclubs en Head of Sports Jesper Fredberg en trainer Brian Riemer.

Vandaag volgde een open brief van álle fans. De brief werd ondertekend door het Fanboard, BCS (harde kern) en de sfeergroepen. Daarin zijn ze vernietigend voor voorzitter Wouter Vandenhaute en eisen ze niets minder dan zijn ontslag. “We vielen allemaal van onze stoel toen we de beschamende stopzetting van de samenwerking met Jean Kindermans ontdekten, één van de laatste Van de Brusselse Mohikanen die paars-wit DNA vertegenwoordigt.”

“Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Het punt waarop geen terugkeer mogelijk is”, vinden de fans. “Vandaag ben jij het die een nagel aan de doodskist van onze legendarische club hebt genageld. Het is simpel: als u supporter bent van onze club, neem dan ontslag als voorzitter.”

De nieuwe Deense leiding, CEO Fredberg en coach Riemer, gaan vanavond met een supportersdelegatie in dialoog. “Maar die mensen zijn hier een goeie maand op Anderlecht, dat lijkt me een onbesuisde actie”, vertelt Gilles De Bilde in VTM Nieuws. “Ik verwacht dat er vandaag op zijn minst nog een uitleg komt van voorzitter Vandenhaute. Een kans op een ontslag lijkt me zeer klein.”

De volledige open brief:

Op 28 mei 2020 werd Wouter Vandenhaute aangesteld als voorzitter van Royal Sporting Club Anderlecht. Als fervent aanhanger van onze kleuren en enkele jaren eerder kandidaat-koper van de club, hadden we hoge verwachtingen van hem.

We erkennen de inspanningen van Vandenhaute voor de noodzakelijke kapitaalverhoging in december 2021. Maar we zien vandaag geen enkel andere reden tot tevredenheid.

Het is duidelijk dat bijna 3 jaar later het vertrouwen volledig is geschonden.

Wanneer we dit door onze roze bril bekijken zien we een opeenvolging van slecht begrepen beslissingen, bekijken we het gitzwart zijn deze beslissingen vooral destructief. Dit alles in combinatie met een flagrant gebrek aan legitimiteit en charisma, dwingt ons vandaag om te handelen in het belang van het voortbestaan van onze club.

Niet tevreden met het afscheid van een clublegende, die misschien wel een van de laatste elementen was die onze club in leven hield, verving Vandenhaute Kompany met een nooit geziene castingfout in de persoon van Mazzu, een indirect slachtoffer van deze beslissing.

We verwijzen naar de verschillende open brieven, de plannen 2020-2025, de opeenstapeling van sportieve en niet sportieve-CEO’s. De huidige 11e plaats in het klassement, die niet enkel de verantwoordelijkheid is van de spelers, maar ook van de voorzitter die niet in staat is orde en discipline te creëren in de kern. Incompetent om aan sommige van onze ‘sterren’ duidelijk te maken dat ze buiten rechten, vooral plichten hebben om waar te maken.

De afgelopen maanden waren het wij, de supporters, die een training hebben moeten stil leggen om de puntjes op de i te zetten bij de spelers. Terwijl u, de voorzitter, de ballen niet aan uw lijf had de spelers op hun verantwoordelijkheden te wijzen enkele dagen nadat we de match stil hebben gelegd.

We keken met afgrijzen naar de houding van Vandenhaute in de kleedkamer na de vernederende nederlaag bij Zulte Waregem. In plaats van de spelers op hun plaats te zetten, troostte hij hen als verdrietige kinderen. Hoe zit het met zijn toespraak zonder enige pit of overtuiging na de wedstrijd van Standard?

Waar is de strategische visie op lange termijn?

Waarschijnlijk in het project « In Youth We Trust, dat de leidraad werd van het plan 2020-2025. We vielen allemaal van onze stoel toen we de beschamende stopzetting in de samenwerking met Jean Kindermans ontdekten, één van de laatste Van de Brusselse Mohikanen die paars-wit DNA vertegenwoordigt.

Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Het punt waar geen terugkeer mogelijk is.

Wouter, na het C4 van Mazzu en het stopzetten van de wedstrijd op Sclessin, gaf jij aan dat we nog lager konden vallen. U herhaalde deze opmerking tijdens een vergadering achter gesloten deuren. Jullie maakten ons, supporters, duidelijk dat wij verantwoordelijk zouden zijn als de club weer lager zou vallen.

Vandaag ben jij het die een extra nagel aan de doodskist van onze legendarische club hebt geklopt.

Wouter, net als bij Peter, zijn data wet voor jou. De cijfers liegen er niet om: uw balans is onvoldoende, en niets wijst er op dat er betere dagen zitten aan te komen aangezien we dichter bij degradatie staan dan bij play-off 2.

Het is simpel : als u supporter bent van onze club, neem dan ontslag als voorzitter.

Aan andere leden van het management, beschouw dit als de laatste waarschuwing. NIEMAND is veilig en we laten je niet doorgaan met het vernietigen van onze club. NIEMAND is groter dan het instituut.

Volledig scherm De open brief van de RSCA-fans. © Twitter

