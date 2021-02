Franstalige supporters gaan met de voeten vooruit in open brief: “Kompany, pas je aan”

Lees hieronder het volledige statement.

“Marc, Wouter, Peter, Jos, Vincent,

De maat is vol! Deze nederlaag tegen Kortrijk is de druppel die de emmer doet overlopen! Maar alles gaat goed, zeggen jullie ons. We moeten vertrouwen hebben...

– Geen enkel schot op doel in de laatste twee wedstrijden ;

– Eén op zes tegen de zestiende en de dertiende in het klassement ;

– Twee op zes tegen de voorlaatste ;

– Een rapport van 38/78 sinds Vincent aan het hoofd van de ploeg kwam, omgerekend 48,7% van de punten;

- Nauwelijks 31 doelpunten gescoord in 26 wedstrijden (1,19 doelpunten/match) en 26 tegendoelpunten (1 doelpunt/match)!

– 10 gelijke spelen op 26 matchen!

De cijfers spreken voor zich... Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan wil op het veld, een onvermogen om zichzelf in vraag te stellen, om tactiek aan te passen tijdens de wedstrijd en een stereotiep spel, zozeer zelfs dat het erg makkelijk is geworden om tegen Sporting te spelen. Een beetje tactische intelligentie en we zijn zeker van een punt. Het is gewetenloos dat we tot zo’n middelmatigheid zijn gekomen. Jeugd verklaart niet alles! En als het echt de jeugd is, waarom worden de weinige ervaren spelers dan gepasseerd om ze 90 minuten lang op de bank of zelfs thuis te laten rotten? Talent wacht niet op ervaring om te ontluiken... Talent is er, maar moet verstandig gebruikt worden en in de beste omstandigheden om ten volle tot zijn recht te komen... Iets waar we heel erg aan beginnen te twijfelen. Wie moet deze drang om te winnen en deze grinta, die zo belangrijk is in het moderne voetbal, bijbrengen? En wie moet er oplossingen vinden als het niet lukt? Stel de vraag... Waarom wekenlang spookspelers opstellen? Beste Vincent, pas je aan.

En jullie spelers. Als jullie je truitje niet nat willen maken en dit logo met trots willen dragen, maak dan dat jullie wegkomen! Jullie overbetaalde prestaties zijn een schande voor het truitje dat jullie dragen! Hoe kunnen jullie je niet schamen om jezelf over het veld voort te slepen, zoals je al maanden veel te veel doet. Voor de meesten van jullie is RSCA slechts een stap in je kleine carrière, maar voor ons, de fans, is het goed dat het zo is. Vergeet nooit dat, behalve een paar met paars bloed en vezels, de rest van jullie gewoon op doorreis zijn. En het minste wat jullie kunnen doen is de trui die jullie dragen eer aan doen.... en aan jullie grote looncheque! Het is tijd om te reageren en play-off 1 te halen, of de situatie zal nog rampzaliger worden dan ze al is! En het begint met volgend weekend op Sclessin! De drie punten zijn een VERPLICHTING! Ons geduld heeft grenzen die spoedig bereikt zullen worden... Het is tijd voor resultaten...!”

