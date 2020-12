Francis Amuzu wil basispion worden bij Anderlecht: “Laat hem nu staan”

Belgisch voetbal Kompany over Genk: “De ploeg die op dit moment het best in vorm is. Dat geeft ons ook motivatie”

9 december 3 op 12 mag geen 3 op 15 worden. Anderlecht zal vrijdag enkel met een driepunter tevreden zijn. Evident wordt dat niet - de recordkampioen krijgt ploeg-in-vorm Racing Genk over de vloer. “Alles ligt nog altijd dicht bij elkaar. In deze fase van de competitie is vooral wínnen belangrijk”, zegt Vincent Kompany.