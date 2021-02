Fouten van Wellenreuther kosten Anderlecht punten: “Vreemd, bij Willem II was hij net sterkhouder”

AnderlechtTimon Wellenreuther (25) is de voorbije matchen geen baken van rust tussen de palen bij Anderlecht. Is een keeperswissel opportuun? “Bij een doelman ‘breekt’ er iets als je hem eruit haalt. Zo’n beslissing moet je écht goed afwegen.”

Fouten van Timon Wellenreuther hebben Anderlecht dit seizoen al wel wat punten gekost. Tegen Charleroi verloor RSCA na matig werk van de Duitser (en Mustapha Bundu), tegen Eupen en nu Kortrijk ook. Daartegenover staat dat hij in 17 matchen al zeven keer de nul hield - enkel Simon Mignolet (11) heeft meer clean sheets in 1A dit seizoen.

Maar toch. Het contrast met Hendrik Van Crombrugge is er in elk geval. De Rode Duivel, zeker niet terug voor de play-offs na zijn rugoperatie, maakte zich snel onmisbaar sinds zijn transfer van Eupen. Van Crombrugge werd leider, aanvoerder en pakte vooral punten, wat nog niet gezegd kan worden van Wellenreuther.

“Vreemd, want bij Willem II deed hij dat wél”, zegt Adrie Koster. Onder de ex-trainer van Club Brugge was Wellenreuther eerste keeper in Tilburg. “Én sterkhouder. In het eerste jaar dat ik er was, maakte hij nog geregeld foutjes. Niet onlogisch voor een jonge keeper. Maar mentaal is hij heel sterk - Timon zette zich snel over een blunder heen. Hij heeft zich zeer goed ontwikkeld.”

Quote Ik herinner me hem als iemand die ons vaak in wedstrij­den heeft gehouden. Iemand die punten pakte Adrie Koster over Wellenreuther. Het duo werkte samen bij Willem II

Koster, inmiddels geen coach meer van Willem II, zag z’n keeper vorige zomer niet graag vertrekken. “Ik herinner me hem als iemand die ons vaak in wedstrijden heeft gehouden. Iemand die punten pakte. ‘Hadden we hem nog maar gehad’, heb ik dit seizoen een paar keer gedacht. Maar hij wilde niet verlengen. Timon had z’n zinnen gezet op Anderlecht.”

En daar is het nu eenmaal anders keepen dan bij een middenmotor, weet de voormalige trainer van blauw-zwart. “Hoe hoger het niveau, hoe minder fouten je je kan permitteren. Dat ondervindt hij nu blijkbaar.”

Wissel opportuun?

In het Lotto Park konden de fans zondag hun ongenoegen niet uiten. Op social media gebeurt dat wel, ook over de doelman. Wel wat fans werpen op om de ex-doelman van Schalke 04 te slachtofferen. Maar de vraag is of dat op dit moment opportuun is. Over Bart Verbruggen zijn ze op Neerpede zeer tevreden, maar de 18-jarige Nederlander heeft geen ervaring op het hoogste niveau. En Warner Hahn bouwt nog op nadat hij maanden zonder club zat. Om één van hen dan plots te zetten in volle strijd om play-off 1...

“Als je van doelman wisselt, dan moet je echt wel overtuigd zijn dat die vervanger het beter zal doen”, vindt Koster. “Bij een keeper ‘breekt’ er iets als je hem eruit haalt, want je toont dat je geen vertrouwen meer in hem hebt. Zo’n beslissing moet je écht goed afwegen.”

