Football Talk. Anderlecht wil aankoopoptie op Ashimeru lichten - Donkere wolken hangen boven Copa America

Donkere wolken hangen boven Copa America

Over iets minder dan een maand moet in Argentinië en Colombia de 47e editie van de Copa America (13 juni - 11 juli) van start gaan. Het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap komt echter steeds meer onder druk te staan gezien de nog woekerende coronapandemie op het continent en het geweld van de voorbije weken in Colombia.

Donderdag moest het duel in het Colombiaanse Barranquilla tussen América de Cali en het Braziliaanse Atletico Mineiro (1-3) in de Copa Libertadores vijf keer stilgelegd worden nadat de ordediensten traangas hadden gebruikt bij antiregeringsprotesten in de buurt van het stadion. Ook woensdag zorgde traangas er voor dat het Copa Libertadores-duel tussen het Colombiaanse Junior en het Argentijnse River Plate zwaar verstoord werd. Ook die wedstrijd werd in Barranquilla afgewerkt. Het duel tussen Atletico Nacional en het Uruguayaanse Nacional kon in Pereira pas een uur later dan voorzien van start gaan.

De huidige betogingen zijn de bloedigste in Colombia sinds de massaprotesten in 2019 en 2020 tegen politiegeweld. Minstens 42 mensen lieten daarbij reeds het leven. Daarnaast is er sprake van meer dan 1.500 gewonden. Er wordt al meer dan twee weken geprotesteerd tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque en het optreden van de ordediensten.

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL volgt de situatie op de voet, zo bevestigde Juninho Paulista, coördinator bij de Braziliaanse nationale elf, vrijdag. “Wij zijn bezorgd en hebben hen duidelijk gemaakt dat hetgeen er gebeurd is in Barranquilla met de spelers van Atletico Mineiro echt niet door de beugel kan en al zeker niet voor herhaling vatbaar is.”

Ondanks de gespannen situatie blijft Colombia vasthouden aan de Copa America. Daarnaast zitten in beide landen de coronacijfers al wekenlang opnieuw in stijgende lijn. De Argentijnse president Alberto Fernandez maande daarvoor eind vorige maand reeds aan tot voorzichtigheid. “Ik wil het feest niet verknallen, maar wij zullen hiermee heel voorzichtig moeten omgaan. De coronacijfers stijgen niet alleen in Argentinië en Colombia, maar in het merendeel van het continent. De gezondheidszorg komt daardoor steeds meer onder druk te staan”, waarschuwde hij.

CONMEBOL zet overigens fors in op vaccinatie van de hele Zuid-Amerikaanse voetbalwereld. Het kreeg daarvoor 50.000 vaccins ter beschikking van het Chinese farmaceutische bedrijf Sinovac.

Anderlecht wil aankoopoptie op Ashimeru lichten

Er komt steeds meer duidelijkheid over hoe Anderlecht er volgend seizoen gaat uitzien. Zo heeft Anderlecht de intentie om de aankoopoptie op Majeed Ashimeru (23) te lichten. Doet de recordkampioen dat effectief - en dat zou dus moeten gebeuren -, dan moet het ongeveer 2,5 miljoen euro betalen aan Red Bull Salzburg. Anderlecht huurt ook Paul Mukairu (21) met een optie tot koop (eveneens 2,5 miljoen euro), maar zoals de kaarten nu op tafel liggen, zal paars-wit daar geen gebruik van maken, aldus Turkse bronnen. In het nieuwe systeem zonder echte vleugelaanvallers komt Mukairu minder tot zijn recht, wat het moeilijk maakt voor Anderlecht om zware sommen voor de Nigeriaan op te hoesten. Als het evenmin tot een gewone deal komt, dan moet Mukairu terug naar Antalyaspor. Over Abdoulay Diaby (29, ongeveer 3 miljoen euro optie, Sporting Lissabon) is er voorlopig geen beslissing genomen in het Lotto Park, maar het zou gezien de vele blessures en bijgevolg beperkte meerwaarde van de Malinees verbazen, mocht RSCA de spits definitief aantrekken.

Volledig scherm Majeed Ashimeru. © Photo News