Feyenoord-icoon Van Hanegem lyrisch over spits-in-vorm Zirkzee: “Joshua kan zo mee bij Europese topclub”

Anderlecht RS­CA-voorzitter Vandenhau­te vreest voor 15-jarig superta­lent: “Ik denk dat Bounida al door onze vingers is geglipt”

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute is deze week de centrale gast in de voetbalpodcast MidMid. Vandenhaute heeft het over de kapitaalsinjectie, Kompany en... Rayane Bounida.

30 december