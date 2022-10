Felice Mazzu vreest mogelijk ontslag niet: “Ik werk gewoon verder” - Van Crombrugge: “Winnen is enige manier waarop we coach kunnen redden”

AnderlechtZelfs bij de laatste in de stand, Zulte Waregem, ging Anderlecht onderuit . Paars-wit leek op weg naar een overwinning, maar ging na de rode kaart voor Arnstad toch nog kopje onder aan de Gaverbeek. Zit Felice Mazzu zondag nog op de bank in Sclessin? “Of ik moet vrezen voor mijn job? Die vraag moet je aan het bestuur stellen.”

De situatie wordt stilaan onhoudbaar voor Felice Mazzu. Anderlecht liep tegen rode lantaarn Zulte Waregem al tegen zijn zevende competitienederlaag aan. Een uitgeregende wedstrijd die bol stond van de incidenten. Goals en afgekeurde goals. Rode kaarten en geannuleerde rode kaarten. En op het einde bleef Anderlecht achter met lege handen, nog maar eens. 16 op 39, dat zijn Anderlecht-onwaardige cijfers. “Het leven lacht ons op dit moment niet toe”, zuchtte de tweevoudig trainer van het jaar, Felice Mazzu.

“Dit is moeilijk om mee om te gaan, maar het maakt deel uit van het leven van een trainer. Zolang er hoop is, is er leven. We begonnen slecht aan de wedstrijd, maar op het moment dat het 1-2 wordt hebben wij ook kansen op de 1-3 en de 1-4. Op die momenten zijn we niet genoeg ‘killer’ om de wedstrijd af te maken. Na die rode kaart en op dat doorweekte veld waren we niet in staat om de fysieke strijd met Zulte Waregem te winnen. Dit is andermaal een enorme ontgoocheling.”

En dus volgde de obligate vraag of Mazzu vreest voor zijn job als trainer van Anderlecht. “Ik vrees niets, dat is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Die beslissing ligt niet in mijn handen. Ik sta morgenvroeg opnieuw op de club om verder te werken met deze groep.” Dat deze groep nog steeds achter Mazzu staat, toonden ze na de 1-2 van Diawara. Eén voor één sprongen ze hem in de armen. “De connectie met de spelers ís er, maar de resultaten zijn er niet. En ik begrijp dat de supporters zeer ontevreden zijn, Anderlecht is een club die de titels opstapelde vroeger en nu gaan we door een moeilijke periode. We staan intussen al op twaalf punten van de top vier, maar ik zal niet opgeven. Eén déclic kan volstaan om ons te lanceren.”

Vraag is hoelang het bestuur van Anderlecht nog wil wachten op die déclic.

Van Crombrugge: “De excuses zijn op”

Hendrik Van Crombrugge was zichtbaar ontgoocheld na de nieuwe nederlaag van Anderlecht. “De excuses zijn op”, zei hij voor de camera van VTM Nieuws. “Of dit nog houdbaar is voor de trainer? Daar kan ik niet op antwoorden. We staan als spelersgroep achter de coach. Maar we kunnen hem enkel aan boord houden door wedstrijden te winnen. We moeten enkel naar onszelf kijken - onze standaarden zijn veel te laag gezakt. Voor de goede contracten en de goede levens die wij hebben, moeten wij iets terugdoen.”

Leye steekt Mazzù hart onder de riem: “Niet altijd de schuld van de trainer”

Mbaye Leye stak tijdens de persconferentie na de zege van Zulte Waregem tegen Anderlecht een pleidooi af om zijn concullega Felice Mazzù een hart onder de riem te steken.

“Ik zit hier naast één van de topcoaches van dit land en ik heb er bepaald moeite mee dat hij nu alleen maar vragen over zijn toekomst bij Anderlecht voor de voeten krijgt gegooid”, sprak de coach van Zulte Waregem met bliksemende ogen. “Alsof de mindere gang van zaken bij een club enkel en alleen de schuld van de coach is. Mensen die vinden dat drie jaar werk in drie maanden is tenietgedaan, ach, iedereen heeft recht op een mening. Maar het kan toch niet dat het je het ene jaar de beste trainer van het land bent en het volgende jaar plots niks meer zou kunnen.”

Als antwoord op de vraag of hij zich de laatste thuiszege van Zulte Waregem tegen Anderlecht nog herinnerde, kon dat tellen. Die laatste zege dateerde overigens van 2017, ook toen was het 3-2. Met een penaltygoal van Timothy Derijck en de winnende treffer van Leye zelf. Derijck moest vandaag geblesseerd naar de kant met een knieblessure en het zag er zeer ernstig uit.

“Radiografisch onderzoek zal moeten uitwijzen voor hoe lang hij uitvalt”, aldus Leye.

Alieu Fadera van zijn kant bleef aan de rust in de kleedkamer. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk bij de Gambiaan.

