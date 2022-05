Felice Mazzu, die vakantie uitstelt, in restaurant gespot met Anderlecht-top

Felice Mazzu is de topkandidaat om Vincent Kompany op te volgen als coach van Anderlecht. Een akkoord is er nog niet. De bal ligt in het kamp van Mazzu. De Union-trainer heeft een aanbieding van Anderlecht op zak en kreeg van zijn huidige werkgever een ultimatum opgelegd. Tegen het einde van de week moet Mazzu aangeven of hij ingaat op de aanbieding van paars-wit of zijn contract bij Union zal verlengen.