Fans spotten Jan Vertonghen tijdens fotoshoot met rugnummer 14, straks officialisatie en voorstelling

“Ik ben altijd blij om terug in België te zijn”, reageerde Vertonghen gisteren kort bij zijn terugkeer in ons land. “Of vandaag (donderdag, red.) alles rond komt? We zullen zien, maar da’s in ieder geval de bedoeling. We gaan kijken of het lukt. Anderlecht is op het goeie moment ingestapt. De mogelijkheid was er eigenlijk nooit, zowel van mijn kant niet als van de kant van Benfica, maar die is er nu wel. We gaan kijken of we het rond krijgen, maar ‘t was puur het geval van de juiste moment en de juiste plaats. Of ik verwacht had om op mijn 35ste nog te debuteren in België? Nee, zeker niet. Dat was nooit echt het idee, maar het was het juiste moment. Dan kan dat alleen maar zo lopen”, aldus de Oost-Vlaming, die vervolgens naar het UZ in Gent trok om zijn medische tests succesvol af te leggen.

Bekijk ook. Vertonghen gaat binnen in UZ Gent

Elke topclub zijn Rode Duivel, zo lijkt het wel. Na Toby Alderweireld en Dedryck Boyata keert ook Jan Vertonghen terug naar België. De Oost-Vlaming was op een zijspoor geraakt bij Benfica, want onder de nieuwe coach Roger Schmidt had hij nog weinig zicht op speelminuten. Het is dus niet onlogisch dat Vertonghen op zoek is gegaan naar een oplossing, zeker met zicht op het WK in Qatar dat er in december aankomt. Vertonghen wil graag in schoonheid afscheid nemen bij de Rode Duivels. Anderlecht is in die optiek dus een uitstekend alternatief voor de 35-jarige verdediger, al moest-ie daarvoor wel inleveren - zijn jaarloon van 4 miljoen euro bruto bij Benfica wordt er bij Anderlecht een van 1,5 miljoen euro netto. Daarmee wordt hij uiteraard een van de recordverdieners bij paars-wit.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Anderlecht zou er met de klap een pak maturiteit en métier bijkrijgen in de verdediging. Een geweldige leerschool voor de jonge Zeno Debast en Hannes Delcroix. Door zich voor het eerst in vier jaar te plaatsen voor de poulefase van de Conference League weet Anderlecht zich ook verzekerd van zes extra wedstrijden. Met enkel Debast, Hoedt en Delcroix is de spoeling in de driemansdefensie van Mazzu vrij dun. Sardella, Kana en nieuwkomer N’Diaye zijn de alternatieven, maar het spreekt voor zich dat Anderlecht op die positie wel nog iets zou kunnen gebruiken. Zelfs als Mazzu beslist om over te schakelen naar een defensie met vier, zou hij met Vertonghen een echte linksback in huis hebben. Wil RSCA nog over Vertonghen beschikken in Europa, moet het wel snel schakelen. De spelerslijst voor de groepsfase moet immers vandaag, 2 september, om middernacht ingediend worden, terwijl de transfermarkt in België pas vier dagen later sluit.

Woensdag versterkte Anderlecht zich op het middenveld al door de komst van Amadou Diawara van AS Roma af te ronden, daar lijken ze in het Lotto Park dus ook nog een centrale verdediger te willen aan toevoegen. Opvallend: Jan Vertonghen verhuisde op zijn 14de van Germinal Beerschot naar Ajax, hij zou dus op zijn 35ste debuteren in de Belgische competitie.

Volledig scherm Vertonghen op Neerpede in gesprek met Wouter Vandenhaute. © Photo News

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

De (donder)dag van Vertonghen in een notendop Veel pers, een namiddag vol medische tests, maar nog geen handtekening. De eerste dag van Jan Vertonghen als (toekomstig) Anderlecht-speler was stevig gevuld. In het spoor van de recordinternational. 10u57: Touchdown. Vertonghen landt op Zaventem en wordt in de aankomsthal verwelkomd door enthousiaste fans - enkele selfies horen erbij - en de media. Tim Matthys, hoofd scouting bij Anderlecht, en zaakwaarnemers Tom De Mul en Yama Sharifi pikken Vertonghen op. Paars-wit is er dan al uit met Benfica, met Vertonghen moet het akkoord nog gesloten worden. 12u55: Na een lichte lunch arriveren Vertonghen en Matthys in het UZ Gent, waar de verdediger zijn medische en fysieke tests zal afleggen. De camera van de Anderlecht-docu ‘Mauve’ zit dan al in zijn zog. Binnenkort kunnen de fans de eerste beelden ongetwijfeld bekijken. 17u30: Een stevige namiddag achter de rug. Vertonghen en co verlaten het Gentse ziekenhuis. De tests met glans doorgekomen. Er wordt koers gezet richting Neerpede, waar de laatste details afgehandeld zullen worden. 18u05: Bij aankomst op het trainingscentrum wordt Vertonghen verwelkomd door voorzitter Wouter Vandenhaute. Een tiental fans proberen een eerste glimp van de Belgische recordinternational op Anderlecht op te vangen. Een contract voor 2 seizoenen ligt klaar, maar het ondertekenen doet Vertonghen nog niet. Paars-wit hoopte zijn stunttransfer nog voor de aftrap tegen AA Gent voor te stellen aan een uitzinnig stadion, maar dat lukte dus niet. (SVL)

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News