Fanboard Anderlecht en Vandenhaute gingen gisteren in gesprek, wordt het ook in tribunes hete zondagnamiddag?

Ondanks de vriestemperaturen zou het zondag trouwens wel eens een hete zondagnamiddag kunnen worden in Seraing. Niet alleen omdat er op het veld gewonnen moet worden, bij Seraing maar toch vooral bij Anderlecht. Maar ook in de tribunes kan het er wel eens lelijk aan toe gaan. ‘Mauves Army’, de harde kern van Anderlecht, viert immers hun twintigjarig bestaan. Mogelijks komen zij nog met een actie op de proppen, zoals we dat ook al zagen toen de ‘South Leaders’ tegen Racing Genk vlak voor het WK vuurwerk afstaken in het Lotto Park - iets wat niet was afgesproken met Anderlecht.