Fanboard Anderlecht blijft ontslag Wouter Vandenhaute eisen, al plant paars-wit komende tijd géén Raad van Bestuur

KIJK. Coucke over meeting: “Bij deeltje van fans blijft Vandenhaute breekpunt”

De Anderlecht-top had maandagavond een meeting met de vertegenwoordigers van de supportersverenigingen. De positie van Wouter Vandenhaute blijft voor een deel van de fans een breekpunt, zo wist hoofdaandeelhouder Marc Coucke achteraf te vertellen. “Voor een deel wel. Want je kan nooit voor iedereen goed doen.” Verder wees Coucke de talloze vragen over Vandenhaute veelal af. “Want dit was geen Raad van Bestuur hé.”

HLN weet uit verschillende bronnen dat er voorlopig geen Raad van Bestuur is ingepland bij paars-wit. En dat is ook niet meteen aan de orde op dit moment. Het is in die Raad van Bestuur dat er (ingrijpende) veranderingen kunnen doorgevoerd worden. Bij hun vorige bijeenkomst anderhalve maand geleden is reeds een duidelijke beslissing genomen over het mandaat van - nu - niet-uitvoerende voorzitter Vandenhaute. En men is van mening dat er geen reden is om dat geweer alweer van schouder te veranderen. De beslissing is weldoordacht, en de functie werd tijdens de meeting met de fans nog eens duidelijk afgelijnd en uitgelegd.