Faalt Mazzu, dan heeft ook het bestuur gefaald: waarom Anderlecht nog in zijn trainer gelooft ondanks 13 op 30

Anderlecht Julien Duranville trok vorige week ei zo na naar Dortmund

Hij was de reddende paarse engel tegen OHL vorig weekend en ook donderdag in de Conference League opnieuw beslissend tegen Silkeborg: de 16-jarige Julien Duranville is de lichtflits die de Brusselse duisternis van de voorbije weken doorbrak. Een jongen van goud in alle mogelijke betekenissen. Maar zullen ze die nieuwe groeibriljant in Brussel tegen zijn eigen dadendrang en tegen het ongeduld van zijn entourage kunnen beschermen?

10 september