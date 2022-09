EXCLUSIEF. Jan Vertonghen: “Niet gedacht op mijn 35ste nog te debuteren in België” - Ook medische tests volop bezig, waarna transfer naar Anderlecht kan worden afgerond

“Ik ben altijd blij om terug in België te zijn”, reageerde Vertonghen al kort bij zijn terugkeer in ons land. “Of vandaag alles rond komt? We zullen zien, maar da’s in ieder geval de bedoeling. We gaan kijken of het lukt. Anderlecht is op het goeie moment ingestapt. De mogelijkheid was er eigenlijk nooit, zowel van mijn kant niet als van de kant van Benfica, maar die is er nu wel. We gaan kijken of we het rond krijgen, maar ‘t was puur het geval van de juiste moment en de juiste plaats. Of ik verwacht had om op mijn 35ste nog te debuteren in België? Nee, zeker niet. Dat was nooit echt het idee, maar het was het juiste moment. Dan kan dat alleen maar zo lopen”, aldus de Oost-Vlaming, die vervolgens naar het UZ in Gent trok om zijn medische tests af te leggen.