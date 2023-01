EXCLUSIEF. Een aangeslagen Wouter Vandenhaute reageert voor het eerst op stap terug bij Anderlecht: “Woelige week heeft me zwaar geraakt”

KIJK. Vandenhaute: “Woelige week heeft me zwaar geraakt”

“Ik heb de beslissing zelf genomen", vertelt Vandenhaute exclusief aan VTM Nieuws. “Het was een woelige week die me persoonlijk zwaar heeft geraakt. Ik heb goed nagedacht wat ik zou doen, want niemand is groter dan de club. Had het beste voor Anderlecht geweest dat ik er was uitgestapt, dan had ik dat ook gedaan. Maar ik heb veel steun gekregen. Van het management, van de aandeelhouders, van de Raad van Bestuur. Maar ook van een deel van de supporters. Dat we op de goede weg zijn, is ook bevestigd op de Raad van Bestuur - met goede discussies, er werd niets uit de weg gegaan. Nadien heb ik beslist dat ik ga blijven, maar wel een stap terugzet.”