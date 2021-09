Ex-toplui verdacht van gesjoemel bij verkoop Anderlecht aan Marc Coucke

Moeten Marc Coucke en co 1,9 miljard euro terugbeta­len aan Perrigo voor de verkoop van Omega Pharma?

27 augustus Eindigt wat begon als een sprookje vandaag in een nachtmerrie? Het Belgische arbitragecentrum in Brussel beslist vanavond of Marc Coucke en co 1,9 miljard euro moeten (terug)betalen aan het Amerikaanse Perrigo voor de verkoop van Omega Pharma. Volgens de Amerikanen smukten de toenmalige eigenaars, waaronder Coucke, de winstcijfers van het bedrijf op, wat Perrigo verleidde tot een deal van 3,8 miljard euro. Of Coucke effectief (een deel van) z’n fortuin kwijtspeelt, weten we vandaag. Wat staat er precies op het spel? Wat betekent de zaak voor Marc Coucke? En hoeveel dreigt hij te verliezen?