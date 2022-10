Ex-militair en ex-agent: kennismaking met Jesper Fredberg, Deen in beeld om sportief management van Anderlecht te versterken

AnderlechtDe 41-jarige Deen Jesper Fredberg is in beeld bij Anderlecht om het sportieve management uit te breiden. Peter Verbeke, die sukkelt met de gevolgen van een virale infectie, blijft dan wel CEO. Een kennismaking met Fredberg, een ex-militair, ex-flik en wellicht de nieuwe sportief directeur van RSCA. “Jesper is heel pragmatisch, down to earth en open-minded. Je zag ook dat zijn verleden als militair en als politieagent hem gevormd heeft. Hij is in balans als persoon.”