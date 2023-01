Ex-militair en ex-agent: dit is Jesper Fredberg, de CEO Sports die nu nog meer in de schijnwerpers komt te staan bij Anderlecht

AnderlechtJesper Fredberg (41) streek in november als de nieuwe CEO Sports neer bij Anderlecht, maar na de knieval van Wouter Vandenhaute komt de Deen plots in de schijnwerpers te staan bij de club waar hij pas enkele maanden aan de slag is. Samen met CEO Non-Sports Kenneth Bornauw krijgt hij nu ook de dagelijkse leiding in handen. Kennismaking met een ex-militair en ex-flik. “Jesper is heel pragmatisch, down to earth en open minded. Je zag ook dat zijn verleden als militair en als politieagent hem gevormd heeft.”