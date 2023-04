Europe play-offs weer wat verder weg voor Anderlecht, doet BAS er nog een schepje bovenop?

KIJK. De samenvatting van Anderlecht-Westerlo

“We kennen onze opdracht: de play-offs halen. En daarvoor moet je gewoon winnen.”

Brian Riemer onderstreepte het belang van de wedstrijd tegen Westerlo vooraf nog eens. Sinds zijn komst begin december verloor Anderlecht in competitie nog maar drie keer. De 26 op 45 die hij neerzette is nog niet indrukwekkend te noemen, maar hij loodste de recordkampioen wel van een bijna-degradatieplaats naar de strijd om de top acht. Maar om 100% zeker te zijn van een verlengstuk aan hun seizoen, was alleen 9 op 9 genoeg.

Alleen zijn de kansen voor Anderlecht op die achtste plaats weer wat kleiner geworden. Paars-wit stond achtste en zat eigenlijk in de driver’s seat, maar ook Westerlo kon de drie punten goed gebruiken. Voor de Kemphanen lag het immers nog helemaal open: top vier, top acht of alsnog einde seizoen. Bij gebrek aan doelpunten - waar vooral Westerlo na een knotsgek slotkwartier de hand in eigen boezem moet steken - bleef het 0-0. Omdat Charleroi op de valreep wel de drie punten thuis hield tegen Zulte Waregem (3-2) klimmen de Carolo’s over Anderlecht. Ex-Anderlechtcoach Felice Mazzu is op weg naar revanche.

“Ramp voor Belgisch voetbal”

Het maakt dat Anderlecht zijn lot niet meer in eigen handen heeft. Als Charleroi tegen Standard (uit) en Racing Genk (thuis) foutloos blijft, is het zeker van plaats acht. Loodzware opdrachten, maar ook Anderlecht moet komend weekend nog op bezoek bij de leider. En het kan eigenlijk al eerder (zo goed als) voorbij zijn, afhankelijk van wat er morgen door het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) wordt beslist. Door een procedurefoutje besliste de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) dat de in november gestaakte wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen achter gesloten deuren herspeeld moet worden. Het bondsparket ging in beroep bij het BAS tegen die beslissing, en na eerder overleg afgelopen vrijdag (waar ook onder meer stakeholders Anderlecht, Westerlo en Cercle Brugge present tekenden) wordt morgen een definitieve uitspraak gedaan.

Anderlecht moet dus hopen op een forfaitnederlaag voor Charleroi. Het waren immers supporters van de Zebra’s die met vuurwerk en projectielen de wedstrijd onderbraken. “Als die match effectief herspeeld wordt, moeten ze niet langer zagen als hooligans dingen op veld gooien en het veld op lopen”, was Brian Riemer streng. “‘Doe wat je wil’, is dan het signaal dat ze uitsturen. Dit zou een ramp zijn voor het Belgische voetbal.” Jonas De Roeck sloot zich aan bij de mening van zijn collega: “Het momentum is helemaal anders dan in november, toen KV Mechelen nog tegen degradatie vocht. Neem die beslissing toch een week na de feiten, niet vier maanden later. Je creëert een probleem dat er eigenlijk geen is.” Als Charleroi de inhaalwedstrijd tegen Mechelen dan zou winnen, heeft het al een bonus van vier punten op Anderlecht. Met nog amper twee wedstrijden op de agenda zou dat wel een heel zware klus zijn voor paars-wit. Alle ogen op de groene tafel, meer nog dan op de groene grasmat.

Alles op de Conference League?

Riemer hinkt op twee gedachten. Als zondag in de topper tegen Racing Genk wordt verloren, kan het seizoen er na de thuismatch tegen KV Mechelen op 23 april onverbiddelijk op zitten. Onwaardig voor een topclub als Anderlecht. Verliezen is dus uit den boze, al valt dat bezoek aan de leider wel middenin het Europese tweeluik in de Conference League tegen AZ Alkmaar. Als Anderlecht de play-offs misloopt, is Europees voetbal het enige wat dit seizoen nog kan redden. In de vorige rondes tegen Ludogorets en Villarreal ging Riemer niet massaal aan het roteren, en ook nu ziet hij de drukke kalender in deze cruciale periode niet per se als een nadeel. “Ik weet van veel spelers dat ze graag twee wedstrijden per week spelen, Jan Vertonghen bijvoorbeeld ook. Zo blijf je scherp en blijf je in dat matchritme.”

Riemer blijft evenwel geloven in plaats acht. Hij kan ook moeilijk anders. “Dit verandert weinig voor ons. Een zege had mooi geweest, maar we moeten nog steeds onze punten pakken in die laatste twee wedstrijden. Alles ligt nog open.”

