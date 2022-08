Ervaringsdeskundigen Baseggio en Walem over het belang van Europees voetbal voor Anderlecht-jonkies: “De Ketelaere moet een voorbeeld zijn”

Johan Walem was 19 bij zijn Europees debuut voor Anderlecht in 1991 tegen de Grasshoppers uit Zürich, Walter Baseggio was 18 toen hij in 1996 van Europees voetbal mocht proeven tegen het Russische Spartak Vladikavkaz. Uiteindelijk waren beide spelers samen in totaal goed voor 104 Europese partijen in het shirt van Anderlecht. Ervaringsdeskundigen die als geen ander weten hoe belangrijk het is voor jonge spelers om die Europese minuten op de teller te krijgen. Want de return vanavond tegen Young Boys Bern gaat over zoveel meer dan die drie miljoen die elke deelnemer aan de poulefase van de Conference League krijgt. De schat aan ervaring die de jonge garde van Mazzu kan opdoen, overstijgt de miljoenen. Minimaal zes Europese duels voor Debast, Delcroix, Kana, Arnstad en andere Verschaerens zijn onbetaalbaar. Zeker nu het woord meer dan ooit aan de jeugd is in het Lotto Park.

Quote Europese wedstrij­den versnellen het ontwikke­lings­pro­ces van een jonge speler. Johan Walem

Volledig scherm Johan Walem. © Photo News

“Hoe jonger, hoe beter”, weet Johan Walem. “Als jonge gast besef je dan heel snel dat er nog een groot verschil is tussen de Belgische competitie en het Europese niveau. Je leert sneller denken en handelen. Al spreek ik in mijn geval wel over de Champions League met wedstrijden tegen AC Milan, Werder Bremen en FC Porto. Voor mij was dat verschil destijds enorm. Nu praten we over de Conference League, de impact op die jonge gasten zal minder groot zijn, maar het blijft een belangrijke ervaring. En een unieke kans om zich te tonen.” Een ervaring die volgens Walem zeer nuttig kan zijn voor het vervolg van hun carrière. “Europese matchen versnellen het ontwikkelingsproces van jonge spelers. Anderlecht is een bepaalde weg ingeslagen met z’n jeugd en het is schitterend dat zij op die leeftijd nu al die kans krijgen. Langs de ene kant is het een noodzaak op dit moment bij Anderlecht, maar jongens als Debast, Delcroix, Kana, Stroeykens staan er ook gewoon. Een pluim voor de werking op Neerpede. De weelde is groot, met een schitterende mix van alle culturen die Brussel te bieden heeft. De kans is er, aan de jonge gasten om ze nu ook met beide handen te grijpen.”

Quote Echte klasse drijft sneller boven in Europese wedstrij­den. Walter Baseggio

Volgens Walter Baseggio is het Europese toneel nog steeds de mooiste vitrine voor jonge spelers om zich in de kijker van grotere clubs te spelen. “Echte klasse drijft sneller boven in Europese wedstrijden”, zegt Baseggio. “In wedstrijden met een hoge intensiteit merk je snel wie het niveau kan oppikken. Reken maar dat dit de wedstrijden zijn die Europese scouts in de gaten houden, veel meer nog dan de partijen in de Jupiler Pro League. Charles De Ketelaere heeft zijn transfer naar AC Milan voor een groot stuk te danken aan de sterke wedstrijden in de Champions League met Club Brugge. De Ketelaere moet een voorbeeld zijn voor de jonge spelers van Anderlecht. Wie een stap hogerop ambieert in zijn carrière moet er staan in de Europese wedstrijden. De Conference League is de Champions League niet, dat moet het uiteindelijke doel blijven voor Anderlecht, maar dit kan een eerste belangrijke stap zijn voor de paars-witte jeugd. En voor de club, Anderlecht heeft nood aan een nieuwe Europese campagne. Het belang van de match vanavond kan niet overschat worden.”

Volledig scherm © Photo News