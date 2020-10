Er kan weer gelachen worden op training bij Anderlecht

De zorgen lijken even vergeten op Anderlecht. Na de positieve coronatest van Bogdan Mykhaylichenko kregen na de wedstrijd op Kortrijk ook een tiental spelers én coach Vincent Kompany af te rekenen met maag-en darmklachten. Maar de grootste problemen lijken achter de rug, iedereen die last had van buikgriep trainde gewoon weer mee liet sportief manager Peter Verbeke ons weten. Zo ook Vincent Kompany, die hierboven lachend toekijkt hoe Michel Vlap een duelletje uitvecht met assistent-coach Jonas De Roeck. De voorbereiding op het duel van komende zondag tegen Antwerp komt dus niet in gevaar.