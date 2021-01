En plots heeft Anderlecht een probleem: onze chef voetbal ziet hoe paars-wit in één week van ‘voetbal voor het publiek’ naar ‘voetbaldrama’ ging





AnderlechtVan al het goede over Anderlecht – hun voetbal, de vele kansen in elke wedstrijd – bleef in Moeskroen niets meer over. Een voetbaldrama, zo zag onze chef voetbal Stephan Keygnaert. De gelijkmaker in de blessuretijd was maar een doekje voor het bloeden.