Emma Heesters, de vrijgevochten vriendin van Wesley Hoedt die de hitlijsten in Nederland en België bestormt: “Ik kan mijn eigen dingen fiksen”

Anderlecht RSCA-fans willen Witsels naam uit spelerstun­nel

Op Anderlecht heeft de spelerstunnel een nieuw kleedje gekregen. Er is nu ook een lijst met namen van grote spelers die in het verleden in het Lotto Park in actie kwamen. Onder meer Axel Witsel staat daarop, zeer tot onvrede van de fans, aangezien de Luikenaar destijds Wasilewski zwaar blesseerde. Anderlecht beseft dat Witsel vermelden niet de slimste zet was en zal de lijst aanpassen.

6 oktober