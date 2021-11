Emma Heesters, de vrijgevochten partner van Wesley Hoedt die de hitlijsten in Nederland en België bestormt: “Ik, de vriendin van? Hallo, ik werk hartstikke hard”

Hardware info Moeite om in slaap te vallen? Deze snufjes helpen je

Dat de nachten langer worden, betekent nog niet dat jij in een vingerknip de slaap zal kunnen vatten. Val je maar moeilijk in slaap of is ‘s ochtends uit bed komen een ware kwelling? Hardware.info ging op zoek naar enkele gadgets die de pijn verlichten.

18 november