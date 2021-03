EK wat verder weg: zit seizoen Van Crombrugge (RSCA) erop?

AnderlechtAnderlecht stuurde vanavond slecht nieuws de wereld in over Rode Duivel Hendrik Van Crombrugge (27). De doelman kende een terugslag in zijn revalidatie van zijn rugblessure, waardoor de kans bestaat dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Het EK lijkt zo weer wat verder weg.

Hendrik Van Crombrugge - in oktober debutant als A-international tegen Ivoorkust - is op de sukkel sinds november. Hij had al jaren last van de rug, maar nu was er ook een uitstraling richting de kuit, waardoor een operatie onvermijdelijk was. Anderlecht hoopte lange tijd om Van Crombrugge rond deze periode te recupereren. Dat bleek niet realistisch, in die mate dat de club nu communiceerde dat “Hendrik iets langer zal revalideren”. Dokter Luc Vanden Bossche: “De komende weken drijven we stap voor stap de trainingsarbeid op. De doelstelling is om Hendrik volgend seizoen volledig fit aan de voorbereiding te laten starten.”

Die uitspraak doet uitschijnen dat het seizoen van Van Crombrugge erop zit. Navraag leert ons evenwel dat dat niet noodzakelijk het geval is. Het is niet uitgesloten dat Van Crombrugge nog speelklaar geraakt voor (een deel van) de play-offs, maar garanties zijn er niet. Vandaar het bericht van RSCA - de vlucht vooruit.

Voor Van Crombrugge zelf is dit uiteraard een grote tegenvaller. Hij had zijn team willen bijstaan in de strijd om een Europees ticket, om zo ook zijn sollicitatie voor de EK-selectie kracht bij te zetten. Van Crombrugge was misschien niet de topkandidaat om als derde doelman naar het EK te mogen, maar mocht er een concurrent zich blesseren, dan was hij zeker in aanmerking gekomen voor een plek bij de 23. Dat wordt nu wellicht een pak moeilijker.

Het is wel logisch dat Van Crombrugge - een leider in de kleedkamer, ook daar wordt hij gemist - niks wil forceren. Rugblessures zijn gevaarlijk, zo weet men op Anderlecht uit ervaring. Frank Boeckx moest er zelfs voortijdig zijn carrière door stopzetten, hij gaf Van Crombrugge de tip niet te snel te willen terugkeren.

De kas spijzen

Ook voor Anderlecht is dit een domper. Van Crombrugge steekt er in de pikorde onder de lat met kop en schouders bovenuit. Timon Wellenreuther heeft kwaliteiten, maar hij laat ook regelmatig een steek vallen, met af en toe puntenverlies tot gevolg. De 18-jarige Bart Verbruggen heeft dan weer geen ervaring op het hoogste niveau, winteraanwinst Warner Hahn is niet gehaald om titularis te zijn. In money time moet paars-wit dus in eerste instantie op Wellenreuther rekenen.

Nog dit: Van Crombrugge was een speler die eventueel de kas van Anderlecht had kunnen spijzen in de zomer. Het valt af te wachten of de geïnteresseerden nog op de deur zullen kloppen indien hij dit seizoen niet meer speelt. Van Crombrugge heeft een contract tot 2025 in het Lotto Park.

