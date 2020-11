Eind deze maand cruciale Algemene Vergadering bij Anderlecht, waar beslist wordt over toekomst van de club

Een exacte datum is er nog niet, maar wel ligt inmiddels vast dat de cruciale Algemene Vergadering op Anderlecht eind deze maand plaatsvindt. Dan moeten de aandeelhouders beslissen over de toekomst van de club. De teneur is dat die sowieso niet in gevaar komt, maar het valt wel nog te bezien of de minderheidsaandeelhouders zomaar willen meestappen in een nieuwe kapitaalsverhoging. Het huidige management heeft wel zo een herstelplan voorgesteld, de gesprekken zijn aan de gang.