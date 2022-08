Een transfer van Sergio Gómez naar Manchester City kan de mercato van Anderlecht herlanceren

Deelt Sergio Gómez binnenkort de kleedkamer met Kevin De Bruyne? Strooit hij straks met voorzetten richting Erling Haaland? Het zou zomaar kunnen.

Sinds het vertrek van Oleksandr Zinchenko naar Arsenal is Manchester City op zoek naar een nieuwe linksachter. In die zoektocht is de Engelse landskampioen uitgekomen bij Gómez. City toont interesse in - onder meer - de Spanjaard en staat in contact met Anderlecht. Een formeel aanbod kwam er nog niet, maar Gómez staat wel concreet op de radar van de Citizens. Dat wil al veel zeggen. Gómez van zijn kant is gecharmeerd door de interesse van City en het project dat hem gepresenteerd wordt en staat open voor een overgang. Zowel een rechtstreekse integratie in de A-ploeg van City als een aankoop met meteen een uitleenbeurt behoren tot de mogelijkheden.

Op het eerste zicht klinkt Gómez’ eventuele transfer van Anderlecht naar City verrassend, maar eigenlijk is het dat niet echt. Gómez draaide een geweldig eerste seizoen in het Lotto Park - gekruid met zeven goals en vijftien assists - waardoor de voorbije maanden al enorm veel geruchten opdoken over interesse van tal van Europese topclubs. Daarnaast heeft Gómez een directe lijn met Pep Guardiola, wiens broer Pere de zaakwaarnemer is van de Spanjaard. En in april zat broer Guardiola tijdens de bekerfinale nog in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion aan de zijde van Txiki Begiristain, technisch directeur van Man City. Het oog viel toen al ongetwijfeld op Gómez. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie door een pubalgie die hij vlak voor de play-offs opliep. Gómez traint sinds eind vorige week wel al met de groep, maar past voor de verplaatsing naar Tallinn. Risico’s worden niet genomen.

Als Gómez Anderlecht effectief zou verlaten, verliest paars-wit een absolute smaakmaker. Tegelijk passeert het ook langs de kassa. Vorige zomer plukten de Brusselaars hem nog voor een kleine 2 miljoen euro weg bij Borussia Dortmund, nu mag de club zich aan een veelvoud daarvan verwachten. De gespecialiseerde website Transfermarkt raamt de marktwaarde van Gómez op 10 miljoen euro. In werkelijkheid mag Anderlecht wellicht mikken op 15 à 20 miljoen.

Attent voor opportuniteiten

Het is een transfer die de zomermercato van Anderlecht zomaar opnieuw kan lanceren. Sowieso moet paars-wit in het geval van een vertrek de markt op om een vervanger voor Gómez te vinden. De eerste twee competitiewedstrijden toonden dat de alternatieven op de linkerwingback vooralsnog beperkt zijn. Paars-wit blijft daarnaast attent voor opportuniteiten in de (centrale) verdediging en op de zes. Een lucratieve transfer van Gómez zou Anderlecht een pak meer financiële slagkracht kunnen bezorgen.

Bij een goed bod kunnen jongens als Olsson of Amuzu straks ook nog vertrekken. En blijft Raman voorin aan boord? Zo niet, dan zal Anderlecht eveneens uitkijken naar een vervanger. Aan uitgaande zijde zoekt CEO Verbeke tevens nog een oplossing voor Bundu en Wellenreuther, die overbodig zijn.

U begrijpt: de maand augustus zou wel nog voor wat activiteit kunnen zorgen op Neerpede.

