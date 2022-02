Een teken van vertrouwen: Yari Verschaeren pronkt vanaf nu met rugnummer 10 bij Anderlecht

Verschaeren is daarmee de volgende in een lijstje legendarische namen bij Anderlecht. Klinkende namen als Pär Zetterberg, Walter Baseggio, Marc Degryse, Luc Nilis en Frank Vercauteren schitterden met het nummer 10, al rustte er de afgelopen jaren eerder een vloek op het truitje.

Verschaeren vierde in november 2018 zijn debuut bij de club, toen met een basisplaats tegen STVV. De aanvallende middenvelder was in exact 100 wedstrijden voor paars-wit goed voor 17 doelpunten en 16 assists. Hij won in 2019 ook de prijs voor Belofte van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen. Verschaeren heeft nog een contract tot medio 2024 in Brussel.