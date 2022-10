Een onvermijdelijke exit, maar wel een adieu van een half miljoen: Mazzu strijkt stevige ontslagvergoeding op

Anderlecht Ciao, Felice . Vijf maanden na zijn aanstelling heeft Anderlecht Felice Mazzu (56) aan de deur gezet. Na de wanvertoning op Sclessin zag het bestuur geen andere uitweg meer. Robin Veldman neemt op korte termijn over. Voor Mazzu is het al het tweede ontslag in drie jaar, maar ook nu houdt hij er een mooie ontslagvergoeding aan over.

‘C’est le foot, belle soirée. Bisou.’ ‘Dat is voetbal. Goedenavond. Kus.’ Meer wilde Felice Mazzu gisteren niet kwijt over zijn ontslag als coach van Anderlecht. Klokslag 12 uur, was het. Het moment waarop Sporting Anderlecht het onvermijdelijke bekend maakte. “RSC Anderlecht beëindigt de samenwerking met Felice Mazzu.” De achtste competitienederlaag zondagavond op Standard was de druppel voor het paars-witte bestuur.

Nacht in Tubeke

De twaalf uur die aan dat communiqué voorafgingen grensden aan het ondenkbare. Even terug naar Sclessin. Terwijl de Rouches hun forfaitnederlaag vierden - ‘Allez Mazzu, chante avec nous’ - in de vipruimtes, verschansten de spelers van Anderlecht zich in de kleedkamer. Schuilend voor het geweld rond het stadion. Pas nadat alle gewonden waren verzorgd en alle bezoekende supportersbussen de parking hadden verlaten, konden ook Vertonghen en co naar buiten.

Normaal gezien zou de spelersbus van Anderlecht zoals gewoonlijk naar Neerpede rijden, maar uit vrees voor nog meer rellen met ontevreden supporters had de politie de buurt rond het oefencomplex van paars-wit hermetisch afgesloten. De spelersbus van Anderlecht – zonder nummerplaten, die hadden een paar Anderlecht-fans er voor de gein afgevezen – zette dan maar koers naar het Martin’s Red Hotel in Tubeke. Iets voor middernacht arriveerde de bus op het Basecamp van de Rode Duivels. Ook daar werd de selectie van Anderlecht opgewacht door een aantal boze fans, maar tot opstootjes kwam het niet. Een high five met Francis Amuzu of een schouderklopje voor Zeno Debast verzachtte de pijn. Sommige spelers werden opgepikt door familieleden, anderen zoals Wesley Hoedt gingen naar huis met de taxi.

Felice Mazzu en de rest van zijn technische staf namen wel hun intrek in de kamers die normaal gezien voorbehouden zijn voor Martínez, Courtois en De Bruyne. Zijn laatste nacht als T1 van Anderlecht, Mazzu wist toen al dat er om 10u de volgende ochtend een meeting met voorzitter Wouter Vandenhaute en legal officer Thibault Dochy gepland stond. Volgens Wouter Vandenhaute verliep dat gesprek met Mazzu over zijn ontslag in een amicale sfeer. “Felice is een professional”, zei Vandenhaute maandagnamiddag op een persconferentie in het Lotto Park. “Hij besefte dat ik geen andere keuze had dan hem te ontslaan.”

Felice Mazzu en de spelers arriveren deze ochtend op Neerpede: hier Van Crombrugge, Arnstad en Murillo als de eersten in een busje.

16 op 42

Sportief gezien is dit natuurlijk een harde klap voor de Carolo. De nederlaag op Standard was zijn 100ste als coach in 1A. Voor de tweede keer in drie jaar wordt hij op straat gezet bij een G5-club. In 2019 mocht hij opkrassen na een 20 op 42 bij Racing Genk, nu werd een 16 op 42 hem fataal. Máár. Net als destijds in Limburg krijgt Mazzu ook nu een stevige rugzak mee. Aan zijn vertrek in Genk hield Mazzu een ontslagvergoeding van 600.000 euro over. Volgens onze informatie ontvangt hij bij paars-wit een soortgelijk bedrag: 500.000 à 600.000 euro. Ook nu passeert Mazzu dus langs de kassa, het zal zijn leed na de pijnlijke exit ongetwijfeld verzachten.

Felice Mazzu gisteravond op Sclessin. Het werd zijn laatste match als coach van Anderlecht.

