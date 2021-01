Een kennismaking met Anouar Ait El Hadj (18), potentiële publiekslieveling bij RSCA: “Messi is toch ook klein?”

Anderlecht Terugkeren­de sterkhou­ders, maar ook amper één scorende spits: waarom Anderlecht straks play-off 1 (niet) haalt

29 december Een opsteker: Anderlecht sluit 2020 af in de top-4. Twee seizoenen geleden zat RSCA ook in die positie na 19 speeldagen en paars-wit zakte toen niet meer weg. Zal dat nu ook het geval zijn? Om mee te kunnen doen voor de titel, is dat alleszins nodig. Voor elk argument pro de kansen van de recordkampioen, is er ook wel eentje tégen te verzinnen. Waarom Anderlecht play-off 1 straks (niet) haalt.