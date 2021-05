Een gesprek over van alles en nog wat met Anderlecht-icoon Paul Van Himst: “Kompany is geweldig bezig. Doe zo voort”

AnderlechtWie zijn wij om Paul Van Himst (77) een bepaalde richting uit te duwen? Het gevolg is dat onderstaand gesprek lijn noch structuur heeft, maar dat doet er in se niet toe. Als Van Himst spreekt, of het nu over een positieve coronatest, Eden Hazard of Anderlecht gaat, dan luisteren (en noteren) wij.