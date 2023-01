“Echte leiders verstoppen zich niet in hun kasteel”: Anderlecht-fans maken zich in open brief meer dan ooit zorgen, Fredberg en Riemer gaan dialoog aan

KIJK. Anderlecht bespaart niet enkel op loonkosten

De besparingen gaan vér bij Anderlecht. De spelersjacuzzi werkt soms niet, voor meeneemmaaltijden moeten spelers bijbetalen, en wedstrijdpremies blijken nog steeds niet betaald. Eerder bleek al dat de club af wil van de riante lonen van sterkhouders als Hendrik Van Crombrugge, Adrien Trebel en Lior Refaelov. En hoofd jeugdopleidingen en cultuurbewaker Jean Kindermans wordt naar de uitgang geduwd. Het nieuws leidt tot grote onrust bij de supporters.

Gisteren kwam er een statement van supportersaccount Mauveside: ‘’Wij zijn bezorgder dan ooit. We vechten tegen degradatie, het geld is weg en er is nul transparantie tussen het bestuur en de fans. De manier waarop deze club momenteel geleid wordt, is niet oké. Echte leiders verstoppen zich niet in hun kasteel. Het is verdomd deprimerend en het doet pijn. We willen antwoorden, we willen een open dialoog. Maar bovenal willen we onze club terug, want dit voelt niet meer als ons RSC Anderlecht.”” De nieuwe Deense leiding, CEO Fredberg en coach Riemer, gaat weldra de dialoog aan met een supportersdelegatie.

Toeval of niet, paars-wit dreigt meerdere jeugdspelers kwijt te spelen. Konstantinos Karetsas (15), een van de grootste talenten van de club, verhuist al naar Racing Genk. Lucas Stassin (18) overweegt dan weer een overstap naar OSC Lille. Meerdere jongeren zijn bij andere clubs aangeboden.

Met veel twijfels - en slechts zes punten boven de degradatiezone - trekt Anderlecht zondag naar Club Brugge.

De volledige open brief:

“Wij, de fans, maken ons zorgen. Meer dan ooit. Sinds Kompany vertrok, kwam de ene grote terugval na de andere. We vechten bijna tegen degradatie, het geld is op en er is nul transparantie tussen de club en de fans.”

“Echte leiders verstoppen zich niet in hun kasteel. De voorbije zes maanden kregen wij slechts 1 (!) persconferentie zonder er oplossingen of antwoorden werden aangereikt.”

“Hoe maken we deze club opnieuw beter? Niemand lijkt een antwoord te hebben. De manier waarop deze club momenteel geleid wordt is niet oké. Wij, de fans, verdienen beter. Wij verdienen te weten wat er aan de hand is. De continue staat van onzekerheid, de crisis die niet lijkt te eindigen, de chaos achter de schermen... Het is verdomd deprimerend en het doet pijn. We willen antwoorden, duidelijkheid. Een open dialoog.”

“Maar wat we echt willen, boven alles, is onze club terug. Want dit voelt niet meer zoals RSC Anderlecht.”

Een ongeruste RSCA-aanhang dus. CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer zullen daarom de komende dagen de dialoog aangaan en een gesprek opzetten met de verschillende supportersclubs.

