Duranville mogelijk morgen al medisch gekeurd in Dortmund, Anderlecht vangt minstens 12,5 miljoen

Het dossier Julien Duranville is de laatste uren echt in een stroomversnelling geraakt. De afgelopen dagen onderhandelde Anderlecht met Borussia Dortmund over een definitieve overgang van het 16-jarige supertalent uit de eigen jeugdopleiding. Duranville zou mogelijk morgen al naar Dortmund afreizen om er zijn medische tests af te leggen en er nadien een contract te tekenen. Anderlecht zou volgens onze informatie zeker zijn van 12,5 miljoen euro, inclusief gegarandeerde bonussen. Op termijn kan dat bedrag nog oplopen, want Anderlecht laat ook een percentage op de doorverkoop vastleggen in de overeenkomst. Dat is een bedrag dat lager ligt