Derde basisplaats op rij, derde overwinning, maar Refaelov blijft er rustig bij: “‘Vinnie’ weet hoe belangrijk ik ben voor het team”

Derde basisplaats op rij, goals nummer drie en vier voor Lior Refaelov. In een match die paars-wit van begin tot eind domineerde, stal de Gouden Schoen de show met twee knappe treffers. De eerste kurkdroog binnen geknald, acht minuten later de tweede héérlijk in de winkelhaak geplaatst. “Dit is wat ik elke match probeer te doen. Maar enkel de overwinning telt”, sprak Refaelov nederig na afloop. Zweven heeft hij nooit gedaan.

Toch was het vooral ‘Rafa’ die - samen met Zirkzee, die andere uitblinker - Anderlecht aan de derde opeenvolgende zege hielp. Paars-wit maakte het zichzelf moeilijk door twee vermijdbare tegengoals weg te geven. “Toch heeft dat ons vertrouwen nooit aangetast”, aldus Refaelov. “Voor de match al hadden we het gevoel dat we gingen winnen. Ook na de 0-1 bleven we uitgaan van onze eigen sterkte. De snelle gelijkmaker was daar het beste bewijs van. Dit was één van onze beste matchen van het seizoen. Vandaag hebben we zoveel kansen gecreëerd dat we zes of zeven keer hadden kunnen scoren.”

Volledig scherm © Photo News

Na een zes op zes in de competitie en de kwalificatie voor de kwartfinales van de beker is het voor Anderlecht (eindelijk) tijd voor een reeks. De wedstrijden tegen Seraing en STVV lenen zich daar alleszins toe. Refaelov is dezelfde mening toegedaan. “We beginnen steeds meer in ons ritme te komen. Ook de sfeer in de kleedkamer en op training wordt steeds beter. Het moment is nu daar om Anderlecht weer naar de top van het klassement te brengen.”

Een sleutelrol in die missie lijkt weggelegd voor Refaelov. Het blijft dan ook een raadsel waarom hij wekenlang genegeerd werd. Refaelov, alweer zeer kalm: “‘Vinnie’ weet hoe belangrijk ik ben voor het team, zowel op als naast het veld.” Ook Kompany zelf ontweek de kwestie. “Ik zou dezelfde vragen krijgen als Zirkzee, Kouamé, Verschaeren of nog iemand anders op de bank zit.”

Déze Refaelov mag daar niet snel weer belanden. Niet nu het goud steeds feller blinkt.

Volledig scherm © Photo News